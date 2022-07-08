Кержаков и Аршавин снова отпраздновали гол «Спартаку» кувырками
Бывшие нападающие «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин отпраздновали гол «Спартаку» кувырками друг через друга.
В первый раз футболисты отпраздновали гол таким способом 21 год назад, когда Кержаков впервые отличился за петербуржцев.
Оба игрока вышли в стартовом составе матча легенд «Зенит» — «Спартак».
В субботу, 9 июля команды сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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