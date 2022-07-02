Ветеран ЦСКА Пономарев: «У «Спартака» будут большие проблемы в Суперкубке»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от Суперкубка России.

«Сейчас без разницы, с кем играет «Спартак» в подготовительный период. Главное — сыграть как можно больше. Мне нравится, конечно, как сейчас выглядит «Зенит». Играют очень интересно, импровизируют, а это самое главное. Команда сейчас физически и технически очень хорошо выглядит. В подготовительный период питерцы выглядят предпочтительней. Да, у «Спартака» будут большие проблемы в Супер Кубке. Не очень верится в победу красно-белых, хотя и буду болеть за них», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.