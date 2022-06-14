Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о Суперкубке России.

Ранее Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита».

«Был выбор из нескольких городов. Если бы выбрали нейтральный город, никто бы не стал возмущаться. Ну, вот приняли решение играть в Питере, тут уже никуда не деться, приняли и приняли, надо играть. Приехали, сыграли, уехали, а бойкотировать ни к чему. Выиграет «Спартак» — здорово, проиграет — ну будет очередной повод поговорить. А Зарема нам ничего нового же не сказала, все, что она говорит, мы уже за эти два-три дня наслушались. Ясно, что на нее больше внимания обращают, поскольку она жена президента клуба. А так она правильно делает, что говорит. Если не высказываться, то будет тишина и никто о проблеме даже не задумается. Здесь изначально решение было неправильное, вот тогда надо было высказываться, и успокоились бы уже все давно. Из мухи слона раздули», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».