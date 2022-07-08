Глушаков считает «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков считает «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Я не люблю обманывать, «Зенит» — фаворит, — цитирует Глушакова ТАСС. — У «Спартака» новый тренер, молодая команда. У «Зенита» более способный коллектив, они нашли новых хороших футболистов. Но ребятам из «Спартака» желаю удачи, потерпите, понятно, что будет сложно. Любой трофей очень важен. В этом сезоне пауза была небольшая, но все равно играют «Зенит» и «Спартак», это всегда интересно, будет запредельная борьба, матч должен получиться интересным».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.