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Сегодня, 14:58

Глушаков считает «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков считает «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России со «Спартаком».

«Я не люблю обманывать, «Зенит» — фаворит, — цитирует Глушакова ТАСС. — У «Спартака» новый тренер, молодая команда. У «Зенита» более способный коллектив, они нашли новых хороших футболистов. Но ребятам из «Спартака» желаю удачи, потерпите, понятно, что будет сложно. Любой трофей очень важен. В этом сезоне пауза была небольшая, но все равно играют «Зенит» и «Спартак», это всегда интересно, будет запредельная борьба, матч должен получиться интересным».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/15166259
Денис Глушаков
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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