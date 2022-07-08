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Сегодня, 15:07

Аленичев: «Нужно поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где играть за Суперкубок»

Аленичев считает, что нужно поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где будут играть за Суперкубок
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что необходимо поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где будут играть за Суперкубок России.

— Мы улетели вместе с основной командой «Спартака». Успели со всеми пообщаться. Я лично познакомился с тренерским штабом. Мы футболистам задали вопрос: «А вы дадите бой?» Нам ответили этим же вопросом. Мы сказали, что дадим. Они ответили: «Ну и мы дадим». Потом подошел к Промесу, спросил: «Выучил русский?» Он мне отвечает: «Да-да». Говорит, что обязательно забьет завтра. Один забьет как минимум.

Может, нужно поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где играть за Суперкубок. Надо использовать нашу главную арену — «Лужники», — сказал Аленичев.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля и пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

За «Зенит» сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Александр Анюков и другие известные игроки петербургского клуба.

За «Спартак» — Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и другие спартаковцы.

Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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