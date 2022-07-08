Аленичев: «Нужно поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где играть за Суперкубок»

Аленичев считает, что нужно поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где будут играть за Суперкубок

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что необходимо поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где будут играть за Суперкубок России.

— Мы улетели вместе с основной командой «Спартака». Успели со всеми пообщаться. Я лично познакомился с тренерским штабом. Мы футболистам задали вопрос: «А вы дадите бой?» Нам ответили этим же вопросом. Мы сказали, что дадим. Они ответили: «Ну и мы дадим». Потом подошел к Промесу, спросил: «Выучил русский?» Он мне отвечает: «Да-да». Говорит, что обязательно забьет завтра. Один забьет как минимум.

Может, нужно поменять регламент, чтобы команды заранее знали, где играть за Суперкубок. Надо использовать нашу главную арену — «Лужники», — сказал Аленичев.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля и пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

За «Зенит» сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Александр Анюков и другие известные игроки петербургского клуба.

За «Спартак» — Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и другие спартаковцы.