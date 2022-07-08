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Сегодня, 18:04

Широков поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о предстоящем матче ветеранов.

«Форма великолепная. У Быстрова была мысль сыграть за обе команды по тайму. Может быть, до сих пор раздумывает. У меня такой мысли не было.

Одно из главных воспоминаний на «Петровском» — победа 5:1, когда я черпаком забил за спину вратарю. Сегодня настрой на хороший футбол. Надеюсь, что в субботу нам тоже искрометную игру покажут», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» сосотится 8 июля. На следующий день, 9 июля, пройдет матч за Суперкубок России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4749769-shirokov-u-bystrova-byla-mysl-sygrat-i-za-zenit-i-za-spartak-u-menya-ne-bylo.html
Роман Широков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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