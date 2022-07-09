МакSим спела напротив трибуны «Спартака» под гул фанатов «Зенита» в Санкт-Петербурге

Певица МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» перед матчем за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

МакSим выступила перед трибуной за воротами, где располагается большая группа спартаковских болельщиков. Поклонники красно-белых ей активно подпевали.

Фанаты «Зенита» во время выступления певицы свистели и скандировали свои кричалки.

Ранее МакSим выступала с песней «Знаешь ли ты» после финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».