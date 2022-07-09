Форвард «Зенита» Сергеев открыл счет в матче за Суперкубок России против «Спартака»

«Зенит» открыл счет в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 1:0.

На 29-й минуте форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев воспользовался ошибкой полузащитника красно-белых Наиля Умярова, перехватил мяч и отправил его в ворота Александра Селихова ударом из-за пределов штрафной.

Матч за Суперкубок России проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».