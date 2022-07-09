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Сегодня, 19:34

«Зенит» — «Спартак»: Сергеев открыл счет ударом из-за штрафной

Форвард «Зенита» Сергеев открыл счет в матче за Суперкубок России против «Спартака»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Сергеев принимает поздравления после гола.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» открыл счет в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 1:0.

На 29-й минуте форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев воспользовался ошибкой полузащитника красно-белых Наиля Умярова, перехватил мяч и отправил его в ворота Александра Селихова ударом из-за пределов штрафной.

Матч за Суперкубок России проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция
Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

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⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 2
Спартак 0
1-й тайм

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
Иван Сергеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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