Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 18:44

Губерниев — о ролике «Зенита» с пародией на Зарему: «Всякий троллинг для команд очень полезен»

Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на юмористический ролик фанатов «Зенита», посвященный Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Публичные люди, к которым, безусловно, относится и Зарема, должны быть готовы к тому, что в любой момент может высыпаться куча говна в Сети. Ровно как и к различным пародиям нужно быть готовым. На меня, например, сделали пародии все, кому не лень и продолжают это делать. И я считаю, что это здорово и хорошо. Как сделал «Зенит», должно остаться на их совести, потому что соперничество у них непримиримое. Они считают, что они таким образом троллят. Я не видел клип, не могу сказать, удачно это или нет. Пусть оценят зрители. Мне кажется, что в любом случае всякий троллинг для команд очень полезен, потому что это хороший побудительный мотив обыграть в данной ситуации «Зенит». А с морально-этической стороной пусть разбирается Зарема со своими юристами», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По сюжету видеоролика болельщиков «Зенита», Салихова пришла на сеанс к психотерапевту и рассказывает о своих проблемах.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Зарема Салихова
3
0
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
«Торпедо» ведет переговоры с Кокориным, Родригао уже в «Зените», Евгеньев – в «Крыльях». Главные трансферные слухи РПЛ 6 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Goal: «Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
Агент Бийола: «Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА»
«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем
Источник: ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена
Пименов — о Крыховяке: «Надо понять, хочет ли Галицкий оставить его в «Краснодаре»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Мовсисян рассказал о разнице между «Спартаком» и «Зенитом»
Мовсисян о Зареме: «Не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом»
«Да не бомбит у меня!» Фанаты «Зенита» спародировали Зарему Салихову перед матчем за Суперкубок со «Спартаком»
«Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родригао? У питерцев четыре победы в межсезонье
Тихонов восстанавливается после травмы перед матчем легенд «Зенит» — «Спартак»
Боярский поделился ожиданиями от матча легенд «Зенит» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мовсисян рассказал о разнице между «Спартаком» и «Зенитом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости