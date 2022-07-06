Губерниев — о ролике «Зенита» с пародией на Зарему: «Всякий троллинг для команд очень полезен»

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на юмористический ролик фанатов «Зенита», посвященный Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Публичные люди, к которым, безусловно, относится и Зарема, должны быть готовы к тому, что в любой момент может высыпаться куча говна в Сети. Ровно как и к различным пародиям нужно быть готовым. На меня, например, сделали пародии все, кому не лень и продолжают это делать. И я считаю, что это здорово и хорошо. Как сделал «Зенит», должно остаться на их совести, потому что соперничество у них непримиримое. Они считают, что они таким образом троллят. Я не видел клип, не могу сказать, удачно это или нет. Пусть оценят зрители. Мне кажется, что в любом случае всякий троллинг для команд очень полезен, потому что это хороший побудительный мотив обыграть в данной ситуации «Зенит». А с морально-этической стороной пусть разбирается Зарема со своими юристами», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По сюжету видеоролика болельщиков «Зенита», Салихова пришла на сеанс к психотерапевту и рассказывает о своих проблемах.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.