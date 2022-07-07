Глава судейства Каманцев: «Никаких претензий в нелюбви к «Спартаку» быть просто не может»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о ситуации с проведением матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

— Александр Валерьевич Дюков правильно сказал, что этот матч за Суперкубок выбивается из всех тех, что были за последние 15 лет. Раньше матчи проходили в более спокойном режиме.

— Это главная афиша нашего футбола.

— Я согласен, поэтому мы тоже подходим к ней со всей ответственностью, готовимся и хотим показать наилучшее судейство. Чтобы арбитры не оказали никакого негативного влияния. Мы стараемся.

Никто и никогда не может нам сказать, что мы стараемся сделать плохо. Мы стараемся сделать хорошо. Получится или нет — это вопрос дискуссионный. Действуем по пословице: «Хочешь, чтобы было хорошо, — делай хорошо». Мы делаем хорошо. «Спартак» может нам оказать доверие, потому что мы стараемся. На мой взгляд, никаких претензий в нелюбви к ним быть просто не может. Думаю, что арбитры отработают хорошо, как это уже было.