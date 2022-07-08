Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 17:33

Радченко о матче за Суперкубок России: «Абаскаль сейчас темная лошадка и может удивить тактикой»

Радченко считает, что Абаскаль может удивить тактикой в матче за Суперкубок России
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящей игре красно-белых с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

«Я, как и многие болельщики, жду от матча за Суперкубок зрелищной игры и обилие голов. Гильермо Абаскаль сейчас для всех темная лошадка. Никто не знает, как он поведет себя в этой игре. Конечно же, может удивить тактикой. Не стал бы выделять никого из игроков. Решающим фактором остается командная игра и уникальные схемы», — цитирует Радченко RT.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1023543-radchenko-abaskal-superkubok-zenit
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
Читайте также
Как правильно выбрать подержанный автомобиль? 5 советов от автоэксперта
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«В Европе все знают, что такое «Спартак». Чувствую ответственность». Абаскаль и Джикия — перед Суперкубком
Дюков рассказал, как относится к проведению матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Гендиректор «Зенита» рассказал, кого из бывших игроков клуба хотел бы сегодня видеть в команде
Медведев поделился мнением об идее проведения матча между легендами «Зенита» и «Спартака»
Агент Саплинова подтвердил переговоры полузащитника с «Рубином»
Нападающий ЦСКА Н'Диайе будет играть в аренде в Болгарии
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
«В Европе все знают, что такое «Спартак». Чувствую ответственность». Абаскаль и Джикия — перед Суперкубком
Дюков рассказал, как относится к проведению матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Гендиректор «Зенита» рассказал, кого из бывших игроков клуба хотел бы сегодня видеть в команде
Медведев поделился мнением об идее проведения матча между легендами «Зенита» и «Спартака»
Кофрие тренируется в защитной маске перед матчем с «Зенитом»
Эксперты оценили шансы «Спартака» разбить «Зенит» в матче Суперкубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»

Медведев поделился мнением об идее проведения матча между легендами «Зенита» и «Спартака»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости