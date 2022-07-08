Радченко о матче за Суперкубок России: «Абаскаль сейчас темная лошадка и может удивить тактикой»

Радченко считает, что Абаскаль может удивить тактикой в матче за Суперкубок России

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящей игре красно-белых с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

«Я, как и многие болельщики, жду от матча за Суперкубок зрелищной игры и обилие голов. Гильермо Абаскаль сейчас для всех темная лошадка. Никто не знает, как он поведет себя в этой игре. Конечно же, может удивить тактикой. Не стал бы выделять никого из игроков. Решающим фактором остается командная игра и уникальные схемы», — цитирует Радченко RT.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.