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Сегодня, 17:26

«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» за Суперкубок России кадром из сериала «Очень странные дела».

Красно-белые в своем Telegram-канале опубликовали снимок, на котором изображена «Газпром Арене», а на ней находится злодей из второго и третьего сезона сериала «Истязателя разума».

«Очень странный Суперкубок», — написано под фото.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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