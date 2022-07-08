«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»
«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» за Суперкубок России кадром из сериала «Очень странные дела».
Красно-белые в своем Telegram-канале опубликовали снимок, на котором изображена «Газпром Арене», а на ней находится злодей из второго и третьего сезона сериала «Истязателя разума».
«Очень странный Суперкубок», — написано под фото.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.
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