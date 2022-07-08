«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»

«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» за Суперкубок России кадром из сериала «Очень странные дела».

Красно-белые в своем Telegram-канале опубликовали снимок, на котором изображена «Газпром Арене», а на ней находится злодей из второго и третьего сезона сериала «Истязателя разума».

«Очень странный Суперкубок», — написано под фото.