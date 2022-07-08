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Сегодня, 20:06

Дмитрий Комбаров — о поражении в матче ветеранов: «Когда автобус в воротах стоит, тяжело забить»

Дмитрий Комбаров заявил, что расстроен из-за поражения «Спартака» от «Зенита» в матче ветеранов
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Комбаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвел итоги матча ветеранов против «Зенита» (2:0).

Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

— Результатом расстроены. Контролировали мяч. Но когда автобус в воротах стоит, тяжело забить.

Завтра, 9 июля, пройдет матч а Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Дмитрий Комбаров
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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