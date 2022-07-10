Известный комментатор Геннадий Орлов оценил слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова после матча за Суперкубок против «Зенита».

После игры Мележиков сравнил «Зенит» с денежным мешком.

— Слова гендиректора москвичей Мележикова о том, что «Спартак» не может конкурировать с финансовым мешком? Хм. Да, сейчас у Федуна, как я понимаю, финансовые дела идут негладко. Но что было до этого? Просто посчитайте, сколько денег москвичи потратили на приобретение легионеров за последние три года? Думаю, траты с трансферными суммами «Зенита» сопоставимы. И потом, самое главное в футболе — это поставить игру.

Вчера, 9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России, который проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».