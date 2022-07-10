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Сегодня, 16:00

Орлов: «Зенит» — денежный мешок? А сколько «Спартак» потратил на легионеров за последние годы?"

Орлов ответил на слова гендиректора «Спартака», который сравнил «Зенит» с денежным мешком
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова после матча за Суперкубок против «Зенита».

После игры Мележиков сравнил «Зенит» с денежным мешком.

— Слова гендиректора москвичей Мележикова о том, что «Спартак» не может конкурировать с финансовым мешком? Хм. Да, сейчас у Федуна, как я понимаю, финансовые дела идут негладко. Но что было до этого? Просто посчитайте, сколько денег москвичи потратили на приобретение легионеров за последние три года? Думаю, траты с трансферными суммами «Зенита» сопоставимы. И потом, самое главное в футболе — это поставить игру.

Вчера, 9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России, который проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Мацей Рыбус и&nbsp;Александр Селихов. «Зачем «Спартак» убирал Виторию?! Трофей Ваноли? «Тосно» тоже Кубок выигрывал». Мнение Орлова

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович 4 3
Ник Кирьос 6 1
Идет 2-й сет

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Евгений Мележиков
3
3
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