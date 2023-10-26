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26 октября, 14:30

Кутепов: «Спорт — первый рычаг, на который начинают давить. Это предательство чего-то человечного внутри»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Илья Кутепов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Капитан «Велеса» Илья Кутепов в интервью «СЭ» высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Все говорят, что у нас спорт вне политики, — сказал Кутепов «СЭ». — Но, как мы видим, получается наоборот. Спорт — это первая сфера, где вводят санкции. Это первый рычаг, на который начинают давить. Все спортивные организации зависимы от политических движений. Руководители этих организаций, может, и хотели бы допускать наших спортсменов, но по каким-то причинам не могут. Не то что это лицемерие, а, наверное, предательство чего-то человечного внутри. Если ты знаешь, что это плохо, не надо этого делать».

Кутепов также отметил, что флаг и гимн дают другие ощущения спортсмену на международных соревнованиях.

«Спортсменов я прекрасно понимаю в этой ситуации. Когда ты тренируешься всю жизнь... Конечно, хочется услышать гимн, увидеть свой флаг. Но мы же понимаем, что, если спортсмен выиграет, все будут знать, кто он и откуда. Даже без флага и гимна. Но с символами страны — это совсем другие ощущения. Очень неприятно и обидно, когда так долго нашим атлетам не дают просто поднять головы», — добавил Кутепов.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Илья Кутепов
Футбол
МОК
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