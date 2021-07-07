Владлен Бабаев перешел в «Акрон»
20:40
Полузащитник Владлен Бабаев стал игроком «Акрона», сообщает сайт команды ФНЛ.
Атакующий полузащитник минувший сезон провел в липецком «Металлурге». В составе липецкого клуба он выиграл группу 3 Олимп-ПФЛ и продемонстрировал хорошую результативность: 12 голов и 5 результативных передач в 28 матчах.
В активе полузащитника значатся и выступления за юношеские сборные страны (14 матчей, 3 гола).
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/07/07/vladlen-babaev-pereshel-v-akron/
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