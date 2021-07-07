Полузащитник Владлен Бабаев стал игроком «Акрона», сообщает сайт команды ФНЛ.

?? Владлен Бабаев перешел в «Акрон»



Атакующий полузащитник минувший сезон провел в липецком «Металлурге».https://t.co/7GrJldwArO pic.twitter.com/FWTABE0LJi — ФК «Акрон» (@fcakron) July 7, 2021

Атакующий полузащитник минувший сезон провел в липецком «Металлурге». В составе липецкого клуба он выиграл группу 3 Олимп-ПФЛ и продемонстрировал хорошую результативность: 12 голов и 5 результативных передач в 28 матчах.

В активе полузащитника значатся и выступления за юношеские сборные страны (14 матчей, 3 гола).