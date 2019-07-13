Убийственная развязка матча "Краснодар-2" - "Луч". Поражение вместо победы

"Луч" одержал волевую победу в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ против "Краснодара-2" - 2:1. К 90-й минуте владивостокцы уступали 0:1, но забили два мяча в добавленное время.

В еще двух матчах лиги также забивались голы, менявшие исход встречи. "Нефтехимик" ушел от поражения в игре с "Нижним Новгородом" на 96-й минуте (1:1), а "Ротор" вырвал победу у "Текстильщика" на 94-й - 3:2. Еще в одной встрече "Чертаново" одолело "Енисей" без голов после 90-й минуты.

Первенство России

Олимп-ФНЛ

2-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Луч" (Владивосток) - 1:2 (0:0)

Голы: Сабуа, 84 (1:0). Марущак, 90+1 (1:1). Стеклов, 90+5 (1:2).

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Грицаенко, Голубев, Гогличидзе, Таранов, Якимов (Сперцян, 57), Жигулев (Мацукатов, 46), Онугха (Сабуа, 76), Халназаров (Григорян, 64), Сергеев (Кутовой, 64).

"Луч": Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин, Носов (Квеквескири, 62), Пономаренко, Макаренко, Стеклов, Кутьин (Симанов, 90+2), Алиев (Кротов, 39), Гордиенко (Абазов, 57).

Предупреждения: Стеклов, 73. Сперцян, 87.

13 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Нижний Новгород" - 1:1 (0:0)

Голы: Портнягин, 76 (0:1). Галиакберов, 90+6 (1:1).

"Нефтехимик": Голубев, Потапов (Кайков, 86), Канаев, Куликов, Семенов, Уридия (Галиакберов, 84), Антонов (Кутергин, 80), Хубаев, Шадрин (Мичуренков, 78), Ситдиков, Гилязетдинов (Соловьев, 75).

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Темников (Лебедев, 84), Абрамов, Сергеев (Максименко, 69), Голышев (Палиенко, 66), Комолов, Сапета, Ставпец (Игнатович, 59), Чудин, Портнягин (Салугин, 88).

Предупреждения: Темников, 38. Голышев, 39. Морозов, 68. Ситдиков, 71.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

13 июля. Казань. Стадион "Рубин".

"Чертаново" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 2:1 (2:1)

Голы: Цыпченко, 18 (1:0). Харитонов, 25 (1:1). Витюгов, 34 - с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Горшков, 28 (вратарь)

"Чертаново": Абаев, Горшков, Михайлов, Кондаков (Камышев, 72), Солдатенков, Завезен (Герчиков, 68), Ежов (Тюменцев, 90+2), Витюгов, Пруцев, Цыпченко (Прудников, 73), Сарвели (Рудковский, 86).

"Енисей": Филиппов, Гарбуз, Бугаев, Киреев, Рожков, Савичев, Комков (Саркисов, 46), Ланин, Харитонов, Раздорских, Долгов (Делькин, 68).

Предупреждения: Киреев, 22. Раздорских, 32. Савичев, 37. Ланин, 51. Завезен, 54. Солдатенков, 66. Бугаев, 69. Кондаков, 71. Рожков, 90.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

13 июля. Москва. Стадион "Лужники. Спортивный городок".

"Ротор" (Волгоград) - "Текстильщик" (Иваново) - 3:2 (1:0)

Голы: Саная, 43 (1:0). Сараев, 52 (1:1). Байрыев, 79 (2:1). Шилов, 88 (2:2). Саная, 90+4 (3:2).

"Ротор": Лобанцев, Пискунов, Хомуха, Ненахов, Байрыев, Султонов (Лобкарев, 85), Фатуллаев (Самсонов, 61), Горбунов (А.И.Попов, 80), Алейник, Саная, Булия (Муллин, 72).

"Текстильщик": Зириков, Фомин, Сараев, Шилов, Батов (Щаницин, 76), Горюшкин, Андреев (Маричев, 46), Е.Попов (Сидоров, 60), Мухаметзянов, Гайдуков (Юрченко, 83), А.Радченко.

Предупреждения: Фатуллаев, 47. Султонов, 80. Горюшкин, 82.

Удаление: Сидоров, 82.

Судья: Куликов (Саранск).

13 июля. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 12734 зрителя.