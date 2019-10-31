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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Торпедо» весной может играть в «Лужниках» или на «Арене Химки»

22:33
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Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала информацию о том, где команда будет выступать в весенней части первенства ФНЛ, когда стадион имени Эдуарда Стрельцова закроется на реконструкцию.

— Традиционный вопрос по стадиону. Где команда будет играть весной и где, если выйдет в РПЛ?

— Решения еще не принято. По весне есть понимание: это «Лужники». Но рассматриваются и другие варианты. Например, «Арена Химки». По весне решение, думаю, мы примем в течение месяца. (Александр Рогулев)

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