«Торпедо» весной может играть в «Лужниках» или на «Арене Химки»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала информацию о том, где команда будет выступать в весенней части первенства ФНЛ, когда стадион имени Эдуарда Стрельцова закроется на реконструкцию.

— Традиционный вопрос по стадиону. Где команда будет играть весной и где, если выйдет в РПЛ?

— Решения еще не принято. По весне есть понимание: это «Лужники». Но рассматриваются и другие варианты. Например, «Арена Химки». По весне решение, думаю, мы примем в течение месяца. (Александр Рогулев)