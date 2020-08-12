«Торпедо» упустило победу над «Акроном» на 86-й минуте
«Торпедо» сыграло вничью с «Акроном» в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Клуб из Тольятти спасся от поражения на 86-й минуте.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
3-й тур
«Торпедо» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (0:0)
Голы: Кертанов, 72 (1:0). Газданов, 86 (1:1).
«Торпедо»: Конюхов, Лях (Евдокимов, 46), Самсонов, Берковский, Нетфуллин, Дворецков, Елисеев (Магаль, 46), Адаев (Гордюшенко, 75), Рязанцев, Сергеев (Калмыков, 57), Лебеденко (Кертанов, 66).
«Акрон»: Волков, Дудиков, Верхунов, Елеев (Киряков, 46), Садыков (Газданов, 46), Друковский, Герюгов, Чудин, Малаховский (Яцкий, 62), Вахтеев (Магадиев, 76), Иванников (Титов, 61).
Предупреждения: Елеев, 14. Елисеев, 17. Самсонов, 35. Берковский, 41. Чудин, 60.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
12 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».