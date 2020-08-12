«Торпедо» упустило победу над «Акроном» на 86-й минуте

«Торпедо» сыграло вничью с «Акроном» в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Клуб из Тольятти спасся от поражения на 86-й минуте.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

3-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (0:0)

Голы: Кертанов, 72 (1:0). Газданов, 86 (1:1).

«Торпедо»: Конюхов, Лях (Евдокимов, 46), Самсонов, Берковский, Нетфуллин, Дворецков, Елисеев (Магаль, 46), Адаев (Гордюшенко, 75), Рязанцев, Сергеев (Калмыков, 57), Лебеденко (Кертанов, 66).

«Акрон»: Волков, Дудиков, Верхунов, Елеев (Киряков, 46), Садыков (Газданов, 46), Друковский, Герюгов, Чудин, Малаховский (Яцкий, 62), Вахтеев (Магадиев, 76), Иванников (Титов, 61).

Предупреждения: Елеев, 14. Елисеев, 17. Самсонов, 35. Берковский, 41. Чудин, 60.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

12 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».