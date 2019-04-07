"Томь" и "Тамбов" сыграли вничью

"Томь" сыграла вничью с "Тамбовом" в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. Голом в составе хозяев отметился нападающий Алексей Гасилин, у гостей забил форвард Владимир Обухов.

"Тамбов" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 61 очко. "Томь" располагается на второй строчке, отставая на 6 баллов.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

30-й тур

"Томь" (Томск) - "Тамбов" - 1:1 (0:0)

Голы: Обухов, 76 - с пенальти (0:1). Гасилин, 86 - с пенальти (1:1).

"Томь" (Томск): Смирнов, Каккоев (Сасин, 71), Бугаев (Пенчиков, 81), Эдиев, Мануйлов, Шумских, Макурин, Шалаев, Ставпец, Абдулавов (Тлупов, 68), Гасилин.

"Тамбов": Шелия, Шляков, Овсиенко, Рыбин, Горбатюк, Килин, Галиулин (Муйива, 61), Кленкин (Обухов, 68), Кашчелан, Чуперка, Мамтов (Рагулькин, 79).

Предупреждения: Шалаев, 26. Чуперка, 38. Мануйлов, 44. Кленкин, 63. Шумских, 90+1.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

7 апреля. Томск. Стадион "Труд".