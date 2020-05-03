Спортдиректор «Нефтехимика»: «Удивительно, что не хотят играть те, кто в зоне вылета»

Спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в интервью «СЭ» оценил позицию клубов ФНЛ, проголосовавших за досрочное завершение сезона.

— Клубы ФНЛ отказываются играть, ссылаясь на то, что им не хватит времени. Я думаю, что это лукавство, а на деле многие руководители просто боятся за свои места в таблице, — считает Арсланбеков. — Удивительно, что не хотят продолжать турнир клубы, которые находятся в зоне вылета. Досрочно завершить первенство — это решение против футбола и себя. Сейчас футбол нуждается в нас больше, чем мы в нем. Недопустимо говорить «нет» нашему любимому виду спорта! Верю, что эпидемиологическая обстановка станет лучше, и мы обязательно сможем сыграть. (Евгений Белоусов)