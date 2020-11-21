«Спартак-2» уступил «Томи», «Торпедо» обыграло «Акрон»
«Спартак-2» проиграл «Томи» (1:2) в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ.
С 33 очками вторая команда «Спартака» занимает десятое место. «Торпедо» на выезде победило «Акрон» (1:0) и идет вторым. «Велес» дома переиграл «Волгарь» (1:0).
Олимп — ФНЛ
23-й тур
«Велес» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0)
Гол: Максименко, 40.
«Велес»: Косаревский, Кахидзе, Котов, Малания, Ботака-Иобома, Максименко (Баев, 86), Осипов, Фищенко, Галоян (Майга, 66), Родионов (Гаракоев, 76), Стефанович (Алиев, 61).
«Волгарь»: Саганович, Лобкарев (Сагитов, 81), Козлов, Ведерников, Хомуха, Журавлев, Емельянов (Пугачев, 85), Болонин (Бутенко, 80), Погосов, Белоус (Мендель, 46), Воробьев.
Предупреждения: Фищенко, 74. Погосов, 76. Болонин, 77.
Судья: Соколов (Воронеж).
21 ноября. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Баланюк, 89.
«Акрон»: Нестеренко, Елеев, Киряков, Верхунов, Жестоков, Квеквескири, Газданов, Чудин, Яцкий (Эмини, 58), Герюгов (Пьянченко, 76), Делькин.
«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Адаев, 78), Самсонов, Шоркин, Редькович, Кертанов (Баланюк, 72), Берковский (Дворецков, 46), Магаль (Елисеев, 63), Рязанцев (Шустиков, 86), Нетфуллин, Калмыков.
Предупреждения: Чудин, 36. Самсонов, 39.
Удаление: Адаев, 82.
Судья: Куликов (Саранск).
21 ноября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
«Спартак-2» (Москва) — «Томь» (Томск) — 1:2 (0:2)
Голы: Акмурзин, 1 — в свои ворота (0:1). Эннин, 38 (0:2). Кожедуб, 82 (1:2).
«Спартак-2»: Акмурзин, Миронов, Баду, Петрунин, Воропаев (Данилин, 60), Дьяков, Влад.Шитов, Д.Денисов (Шильцов, 71), Бакалюк, Нимели, Кожедуб.
«Томь»: Арапов, Синяк (Мильдзихов, 89), В.Денисов (Пенчиков, 23), Зуев, Лапшов (Калачев, 60), Андреев, Талалай (Шалаев, 86), Баляйкин, Осучукву, Эннин, Давыдов (Дмитриев, 63).
Предупреждения: Баляйкин, 14. Воропаев, 18. Зуев, 37. Петрунин, 54. Талалай, 84. Петрунин, 90+1. Эннин, 90+1.
Судья: Буланов (Саранск).
21 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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