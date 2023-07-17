«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: в ворота гостей не назначен пенальти

Во втором тайме матча 1-го тура первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (2:0) ошибся арбитр Сергей Цыганок.

Он определил, что защитник гостей Андрей Семенов на 59-й минуте совершил фол в борьбе с Андреем Никитиным, но назначил штрафной удар вместо пенальти.

Эпизод матча «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (2:0).

Хотя, раз уж судья зафиксировал нарушение правил со стороны ярославского футболиста, следовало наказать его 11-метровым ударом.