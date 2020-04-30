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Президент ФНЛ Игорь Ефремов — об исключении «Армавира»

14:51
«Армавир». Фото ФК «Армавир».
«Армавир». Фото ФК «Армавир».
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Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал «СЭ» о снятии с первенства ФНЛ «Армавира».

— Вчера «Армавир» представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым уполномоченным органом клуба принято решение о добровольном исключении из числа участников ФНЛ сезона-2019/20. Данные заявления будут рассмотрены уполномоченными органами РФС в установленном порядке, — заявил Ефремов. (Константин Алексеев)

Ранее большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона. Однако окончательное решение примет исполком РФС.

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