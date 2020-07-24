Победитель «Востока» поднялся в ФНЛ впервые за 5 лет. Группа ПФЛ расформирована

«Иртыш» утвержден в числе участников первенства Олимп-ФНЛ сезона-2019/20. Омский клуб досрочно выиграл группу «Восток» в сезоне-2019/20. Сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Иртыш» провел за сезон всего 11 матчей, из которых выиграл 9 и два завершил вничью.

Победитель «Востока» поднялся в ФНЛ впервые с 2015 года. Тогда первенство выиграл «Байкал», но уже в следующем сезоне-2015/16 он вылетел обратно в ПФЛ. В 2016 году от повышения в классе отказалась «Смена», в 2017-м — «Чита», а в 2018 и 2019 году — «Сахалин».

Ранее руководство ПФЛ приняло решение расформировать группу «Восток», в которой в последних сезонах выступало всего шесть клубов. Дальневосточные клубы перейдут в группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье».