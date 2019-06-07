Опубликовано расписание сезона ФНЛ-2019/20

Футбольная национальная лига (Олимп-ФНЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание предстоящего розыгрыша первенства.
В 1-м туре пройдут следующие матчи:
7 июля
"Чайка" – "Чертаново"
"Факел" – "Торпедо" (Москва)
"Балтика" – "Спартак-2"
"СКА-Хабаровск" – "Шинник"
"Мордовия" – "Нефтехимик"
"Нижний Новгород" – "Томь"
"Луч" – "Химки"
"Авангард" – "Ротор"
"Текстильщик" – "Енисей"
9 июля
"Армавир" – "Краснодар-2"
До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября.
В марте турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур Первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года.
Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года.
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