Опубликовано расписание сезона ФНЛ-2019/20

Футбольная национальная лига (Олимп-ФНЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание предстоящего розыгрыша первенства.

В 1-м туре пройдут следующие матчи:

7 июля

"Чайка" – "Чертаново"

"Факел" – "Торпедо" (Москва)

"Балтика" – "Спартак-2"

"СКА-Хабаровск" – "Шинник"

"Мордовия" – "Нефтехимик"

"Нижний Новгород" – "Томь"

"Луч" – "Химки"

"Авангард" – "Ротор"

"Текстильщик" – "Енисей"

9 июля

"Армавир" – "Краснодар-2"

До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября.

В марте турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур Первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года.

Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года.