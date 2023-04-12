Рахимов провел первую тренировку в «Рубине»
«Рубин» провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова.
В следующем матче «Рубин» сыграет с «Шинником» 15 апреля.
«Рубин» объявил о назначении Рахимова в среду, 12 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Юрий Уткульбаев.
Казанцы занимают второе место в турнирной таблице первой лиги с 47 очками в 26 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|- : -
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|- : -
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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