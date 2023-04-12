Рахимов провел первую тренировку в «Рубине»

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«Рубин» провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова.

В следующем матче «Рубин» сыграет с «Шинником» 15 апреля.

«Рубин» объявил о назначении Рахимова в среду, 12 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Юрий Уткульбаев.

Казанцы занимают второе место в турнирной таблице первой лиги с 47 очками в 26 матчах.