Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами

Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.

— Ситуация такая: первые 2,5 месяца с начала сезона нам платили день в день, — сказал Кутьин. — Мы чувствовали себя спокойно и уверенно. Могли концентрироваться только на футболе. Потом наступает октябрь, денег за сентябрь нет. Задаем вопросы, а руководство просит подождать. Якобы спонсоры должны совсем скоро перечислить нужную сумму. Созванивались с руководителями каждые 3 дня, нам говорили, что ситуация наладится, скоро сменится спонсор и подобное. В ноябре наступила критическая точка, перед последними тремя выездными матчами, команда была готова бойкотировать тренировки. Но пришел новый главный тренер (Валерий Петраков. — Прим. «СЭ»), ему тоже пообещали исправить ситуацию, и мы ему поверили. Он попросил доиграть до паузы. Закончился чемпионат и новое обещание: выплаты должны были быть в декабре. В середине декабря снова заверили: деньги выплатят в конце года. Сейчас 27 декабря. Выплат нет.

В текущем сезоне 33-летний Кутьин провел 25 матчей за команду из Владивостока и забил два гола.

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