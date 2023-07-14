Матчи ФНЛ в новом сезоне будет транслировать «ВКонтакте»

Руководство ФНЛ подписало с «VK Видео» соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте лиги.

Все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне-2023/24 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Первый матч стартового тура ФНЛ пройдет 15 июля. «Торпедо» примет махачкалинское «Динамо».