Киреев подписал контракт с дебютантом ФНЛ «Акроном»
«Акрон» в Instagram объявил о заключении контракта с полузащитником Андреем Киреевым.
34-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Также Киреев выступал за «Рубин», «Ростов», «Уфу» и «СКА-Хабаровск».
С лета 2018 года Киреев выступал за «Нефтехимик». В сезоне-2019/20 он провел 22 матча.
?? Добро пожаловать, Андрей Киреев! Защитник Андрей Киреев (06.07.1985) имеет за своими плечами богатый послужной список. За почти два десятка лет профессиональной карьеры уроженец Рязани и воспитанник школы московского ЦСКА поиграл во всех дивизионах российского футбола. На уровне РПЛ в 2007 году Киреев выступал за казанский «Рубин». Также футболист внес вклад в чемпионские сезоны «Ростова», «Уфы» и «СКА-Хабаровска» в ФНЛ ?Помимо вышеупомянутых клубов защитник в свое время защищал цвета новотроицкой «Носты», подольского «Витязя», курского «Авангарда», воронежского «Факела», «Сызрани-2003» и волгоградского «Ротора». Последним клубом Андрея Киреева стал нижнекамский «Нефтехимик», с которым он поднялся в ФНЛ и по итогам прошедшего сезона занял пятую строчку в турнирной таблице первого дивизиона, сыграв в 22 матчах #фкакрон #тольятти #fcakron #akronholding