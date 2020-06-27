Киреев подписал контракт с дебютантом ФНЛ «Акроном»

«Акрон» в Instagram объявил о заключении контракта с полузащитником Андреем Киреевым.

34-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Также Киреев выступал за «Рубин», «Ростов», «Уфу» и «СКА-Хабаровск».

С лета 2018 года Киреев выступал за «Нефтехимик». В сезоне-2019/20 он провел 22 матча.