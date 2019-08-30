Бывший полузащитник «Урала» Анатолий Катрич стал игроком «Луча». Клуб из Владивостока внес 25-летнего россиянина в заявку на сезон, сообщает официальный Twitter «Луча».

Футболист подписал с командой трудовой договор до конца сезона. Выступать Катрич будет под 94-м номером.

КАТРИЧ ЗАЯВЛЕН ЗА «ЛУЧ»



Полузащитник Анатолий Катрич несколько часов назад был внесён в заявку «Луча». Футболист подписал с нашей командой трудовой договор до конца сезона. Выступать Катрич будет под 94 номером.



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Катрич дебютировал в российской премьер-лиге в 2015 году в составе «Динамо». Также он выступал за «Краснодар» и «Урал».