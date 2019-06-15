Касаев стал игроком "Авангарда"

Президент курского "Авангарда" Николай Волокитин объявил, что с полузащитником Аланом Касаевым был подписан контракта. Вчера двукратный чемпион России и трёхкратный обладатель Кубка страны присоединился к команде на сборах.

– По игрокам. Обо всех этих фамилиях, которые появляются в СМИ, думать можно, но сложно и маловероятно, – цитирует пресс-служба клуба Волокитина. – По-честному, на сегодня из этого списка подписали Алана Касаева. Но это не выходит за рамки бюджета, который нам примерно доведен, это результат внутренней работы менеджмента клуба из общей суммы. Понимаете, по поводу Алана есть разные мнения, но нам такой парень нужен – нужен и в раздевалке, и на поле. Честно, я мечтал о нём, и подписали мы его за адекватные деньги, он всё понимает – и свою роль, и цену за свой контракт. Плюс у него есть личные хорошие отношения с рядом наших игроков и с тренером, это всегда помогает в команде.

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