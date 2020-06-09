Хозин подписал двухлетний контракт с «Чайкой»
14:05
Очередным новичком «Чайки» в текущее межсезонье стал воспитанник ростовского футбола Владимир Хозин. Контракт с защитником подписан на два года, сообщает сайт клуба.
30-летний футболист имеет богатый опыт выступлений в премьер-лиге и известен по игре за «Крылья Советов», «Торпедо», «Аланию» и «Урал». Последним клубом Хозина был клуб ФНЛ «Нижний Новгород».
Владимир Хозин подписал двухлетний контракт с «Чайкой» https://t.co/o6ClIIYLO0 pic.twitter.com/cCoBz98QTX— ФК «Чайка» (@chaykafc) June 9, 2020
Дополнительная информация:
https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Vladimir-Hozin-podpisal-dvuhletnij-kontrakt-s-%C2%ABChajkoj%C2%BB-2598
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...