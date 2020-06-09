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Хозин подписал двухлетний контракт с «Чайкой»

14:05
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Очередным новичком «Чайки» в текущее межсезонье стал воспитанник ростовского футбола Владимир Хозин. Контракт с защитником подписан на два года, сообщает сайт клуба.

30-летний футболист имеет богатый опыт выступлений в премьер-лиге и известен по игре за «Крылья Советов», «Торпедо», «Аланию» и «Урал». Последним клубом Хозина был клуб ФНЛ «Нижний Новгород».

Дополнительная информация:

https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Vladimir-Hozin-podpisal-dvuhletnij-kontrakt-s-%C2%ABChajkoj%C2%BB-2598

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