Хозин подписал двухлетний контракт с «Чайкой»

Очередным новичком «Чайки» в текущее межсезонье стал воспитанник ростовского футбола Владимир Хозин. Контракт с защитником подписан на два года, сообщает сайт клуба.

30-летний футболист имеет богатый опыт выступлений в премьер-лиге и известен по игре за «Крылья Советов», «Торпедо», «Аланию» и «Урал». Последним клубом Хозина был клуб ФНЛ «Нижний Новгород».