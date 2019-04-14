Губернатор обещал новые спортивно-развлекательные объекты возле стадиона "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что летом возле стадиона в Нижнем Новгороде появятся новые спортивные и развлекательные объекты. Об этом он рассказал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

- Рядом со стадионом появятся два поля для мини-футбола, зоны для бадминтона, настольных игр, йоги и многое другое, - цитирует ТАСС Никитина. По его словам, новые объекты должны быть открыты уже в июне.

Возле стадиона также планируется организовать летнее спортивно-развлекательное пространство по аналогии с тем, что действовало здесь в течение зимы.

Стадион "Нижний Новгород" был открыт к чемпионату мира-2018. На нем прошли четыре игры группового турнира, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Сейчас на "Нижнем Новгороде" принимает соперников одноименный клуб.