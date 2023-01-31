Голкипер «Рубина» Дюпин рассказал о том, кем работал в молодости

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, кем работал до того, как стал профессиональным футболистом.

— Ты перепробовал множество профессий. Назовешь их?

— После армии на стройке, в такси, при заводе следил за полем, в парке листву опавшую собирал. В агентстве ипотечного кредитования, сидел в офисе, но эта бумажная работа не понравилась. Еще экспедитором несколько дней поработал, но сразу понял, что не мое. Об этом я много рассказывал.

— Предполагал ли тогда, что когда-то будешь играть в Премьер-лиге и будешь получать вызовы в сборную?

— Конечно, нет. После стройки главным было до подушки доползти, — цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».

34-летний футболист выступает в казанском клубе с 2019 года. Ранее он также выступал за «Динамо» Барнаул, «Анжи», «Кубань» и другие команды.