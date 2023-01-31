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Дюпин — о работе в молодости: «На стройке, в такси, при заводе следил за полем, в парке листву опавшую собирал»

Голкипер «Рубина» Дюпин рассказал о том, кем работал в молодости
Виктория Кравченко
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, кем работал до того, как стал профессиональным футболистом.

— Ты перепробовал множество профессий. Назовешь их?

— После армии на стройке, в такси, при заводе следил за полем, в парке листву опавшую собирал. В агентстве ипотечного кредитования, сидел в офисе, но эта бумажная работа не понравилась. Еще экспедитором несколько дней поработал, но сразу понял, что не мое. Об этом я много рассказывал.

— Предполагал ли тогда, что когда-то будешь играть в Премьер-лиге и будешь получать вызовы в сборную?

— Конечно, нет. После стройки главным было до подушки доползти, — цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».

34-летний футболист выступает в казанском клубе с 2019 года. Ранее он также выступал за «Динамо» Барнаул, «Анжи», «Кубань» и другие команды.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Юрий Дюпин
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Гедеон Гузина

Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

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Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

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Балтика

 16 1 5
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