Гол Макарова принес "Нефтехимику" победу над "Мордовией"

"Нефтехимик" переиграл "Мордовию" в матче 1-го тура Олимп-ФНЛ – 1:0. Единственный гол встречи забил Денис Макаров.

В следующем туре "Мордовия" на выезде сыграет с "Шинником", "Нефтехимик" дома примет "Нижний Новгород".

Олимп – ФНЛ

1-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 0:1 (0:1)

Гол: Макаров, 27 – с пенальти.

"Мордовия" (Саранск): Шебанов, Ятченко (Стрелов, 82), Климов, Дворецков, Соболев (Юсупов, 70), Поярков, Навлетов, Адаев, Орлов (Федак, 90), Мухаметшин, Ермаков.

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Потапов, Семенов, Куликов, Уридия (Гилязетдинов, 90), Макаров (Антонов, 78), Хубаев (Киреев, 90+5), Ситдиков, Шадрин (Ширяев, 90+2), Галиакберов (Соловьев, 57).

Предупреждения: Навлетов, 19. Семенов, 19. Хубаев, 20. Адаев, 72. Ермаков, 84. Макаров, 90+1. Шадрин, 90+1. Голубев, 90+6.

Судья: Матюнин (Москва).

7 июля. Саранск. Стадион "Старт".

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