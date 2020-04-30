Главный тренер «Чертаново»: «Если «Ротор» или «Химки» поменять местами с нами или «Торпедо», они не согласились бы прекратить чемпионат»

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» итоги сегодняшнего голосования руководителей клубов ФНЛ, на котором большинством голосов было принято решение о досрочном прекращении сезона 2019/20. Окончательно сезон в первенстве может быть завершен по решению исполкома РФС, заседание которого намечено на 15 мая.

— Конечно, мы против досрочного прекращения сезона, — начал Осинькин.— Если бы «Ротор» и «Химки» поменять местами с «Торпедо» и нашей академией, то они тоже бы не согласили с таким решением. У нас одинаковое количество очков с «Химками», и мы не проходим только по дополнительным показателям. Очень обидно получается: у нас уникальный проект, мы играем исключительно своими воспитанниками, молодыми российскими футболистами.

Мы проделали огромный путь и не по своей вине лишилась шанса подняться выше. Если уж доиграть второй круг невозможно, хотелось бы принять участие в стыковых матчах в соответствии с регламентом.

— Таблица еще может поменяться из-за снятия «Армавира»?

— Мы еще с ними не играли во втором круге. Торпедовцы проиграли свои матчи с «Армавиром». Если сезон возобновиться, и «Армавир» с «Лучом» реально снимутся, а не доиграют вторыми составами, значит и торпедовцы получат преимущество.

— Сергей Игнашевич предложил провести мини-турнир претендентов на выход в РПЛ.

— А сколько клубов должны играть в нем? Кто это определит? Мы приходим к тому, что несправедливым будет любое решение, кроме как два законченных круга.

— А как вам вариант с одним кругом?

— Кто-то сыграл дома, кто-то на выезде. В последних 13 матчах наши результаты — супер: 10 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Спортивный принцип будет соблюден, если только мы отыграем по регламенту, который был принят до начала сезона.

— Игроки расстроены?

— Конечно, и не только наши. Почитайте любое высказывание «Торпедо» или «Нефтехимика». Все спортсмены амбициозны, ставят высокие цели и хотят их достичь. (Евгений Белоусов)