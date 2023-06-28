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Гаджиев: «Газизов уже помогает махачкалинскому «Динамо», но пока без контракта»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что Шамиль Газизов уже приступил к работе в клубе.

Ранее стало известно, что Газизов близок к назначению на пост генерального директора клуба из Махачкалы.

«Ждем, что Газизов поможет нам в решении организационных вопросов, экономических вопросов. Был ли уже его первый рабочий день? Он, в принципе, помогает клубу уже сейчас, но пока без контракта. Ему надо завершить свои личные дела в Уфе. Он скоро приедет и, надеюсь, мы расставим все точки над i», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-gazizov-uzhe-pomogaet-dinamo-no-poka-bez-kontrakta/
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
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Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
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3.06 14:00
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