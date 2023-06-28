Гаджиев: «Газизов уже помогает махачкалинскому «Динамо», но пока без контракта»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что Шамиль Газизов уже приступил к работе в клубе.

Ранее стало известно, что Газизов близок к назначению на пост генерального директора клуба из Махачкалы.

«Ждем, что Газизов поможет нам в решении организационных вопросов, экономических вопросов. Был ли уже его первый рабочий день? Он, в принципе, помогает клубу уже сейчас, но пока без контракта. Ему надо завершить свои личные дела в Уфе. Он скоро приедет и, надеюсь, мы расставим все точки над i», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.