Спонсор «Черноморца» поставил перед клубом задачу через три года попасть в РПЛ

Председатель Совета директоров группы компаний «Дело», спонсирующей ФК «Черноморец» Новороссийск, председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев встретился с игроками и тренерским штабом команды и поставил задачу на сезон.

— Вы пришли побеждать, вы пришли бороться и доказывать свои амбиции. Можно проиграть, уступая в классе, в результате несчастного случая, но надо в каждом матче полностью отдавать себя на поле. Не позже чем на третий год мы будем ставить задачу попасть в РПЛ.

Шаги клуба должны быть просчитаны. Главным инфраструктурным фактором является строительство нового стадиона. К концу года появится ясность. Если мы поймем, что стадион «Труд» можно глобально реконструировать, сделав современную арену, этот вариант является приоритетным. Или как вариант — строительство на этом месте новой арены.

В любом случае, мы неизбежно увидим строительство нового спортивного объекта в Новороссийске. Амбиции, возможности клуба ставят перед командой задачу расти в классе и не почивать на достигнутом.

Ставлю задачу на предстоящий сезон попасть в первую десятку, но при этом считаю, что надо стремится попасть в пятерку, — сказал Шишкарев.

По итогам сезона-2022/23 «Черноморец» занял первое место в группе 1 ФНЛ-2 и вышел в первую лигу.

(Автор Сергей Шахвердов)