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Сегодня, 17:54

Спонсор «Черноморца» поставил перед клубом задачу через три года попасть в РПЛ

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Сергей Шишкарев (в центре) и главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов (справа).
Фото Михаил Гришин, ФК «Черноморец»

Председатель Совета директоров группы компаний «Дело», спонсирующей ФК «Черноморец» Новороссийск, председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев встретился с игроками и тренерским штабом команды и поставил задачу на сезон.

— Вы пришли побеждать, вы пришли бороться и доказывать свои амбиции. Можно проиграть, уступая в классе, в результате несчастного случая, но надо в каждом матче полностью отдавать себя на поле. Не позже чем на третий год мы будем ставить задачу попасть в РПЛ.

Шаги клуба должны быть просчитаны. Главным инфраструктурным фактором является строительство нового стадиона. К концу года появится ясность. Если мы поймем, что стадион «Труд» можно глобально реконструировать, сделав современную арену, этот вариант является приоритетным. Или как вариант — строительство на этом месте новой арены.

В любом случае, мы неизбежно увидим строительство нового спортивного объекта в Новороссийске. Амбиции, возможности клуба ставят перед командой задачу расти в классе и не почивать на достигнутом.

Ставлю задачу на предстоящий сезон попасть в первую десятку, но при этом считаю, что надо стремится попасть в пятерку, — сказал Шишкарев.

По итогам сезона-2022/23 «Черноморец» занял первое место в группе 1 ФНЛ-2 и вышел в первую лигу.

(Автор Сергей Шахвердов)

Первая лига
РПЛ
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
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