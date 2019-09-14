Футболисты «Ротора» написали письмо руководству с просьбой не увольнять главного тренера

Футболисты «Ротора» написали открытое письмо руководству клуба с просьбой оставить Павла Могилевского на должности главного тренера. Волгоградцы проиграли четыре последних матча из пяти, включая вылет в Олимп-Кубке России от клуба ПФЛ «Алании» (2:3). В таблице «Ротор» опустился на третье место и отстает от зоны прямого выхода в РПЛ на 5 очков.

«В связи с неудовлетворительным результатом команды в последних пяти матчах, осознавая важность и значимость проведенных игр, просим вас оставить тренерский штаб во главе с Могилевским Павлом Викторовичем без изменений. Коллектив команды полностью доверяет и поддерживает тренеров и разделяет с ними ответственность за выступления команды! Павел Викторович с помощниками сумел создать боеспособный коллектив, который готов решать поставленные задачи!

Надеемся на понимание руководства Волгоградской области и клуба", — говорится в заявлении футболистов.