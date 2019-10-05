«Енисей» вырвал победу у «Нижнего Новгорода», «Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью

«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ. Красноярцы остались в зоне вылета, поднявшись на 17-е место. Нижегородский клуб идет десятым.

В другой встрече «Чертаново» и «Спартак-2» сыграли вничью — 2:2. Чертановская команда упустила шанс подняться в зону стыков за место в РПЛ, занимая пятое место. Дубль красно-белых идет 13-м.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (1:2)

Голы: Палиенко, 3 (1:0). Хозин, 17 — в свои ворота (1:1). Савичев, 43 (1:2). Саркисов, 75 (1:3).

«Нижний Новгород»: Сысуев (Анисимов, 46), Темников, Лебедев, Зуев, Хозин, Гаджибеков (Чудин, 58), Ставпец (Сагитов, 46), Палиенко (Голышев, 81), Сапета, Игнатович, Комолов (Салугин, 76).

«Енисей»: Филиппов, Клещенко, Рожков, Мильдзихов, Ломакин (Иванов, 81), Семакин (Зотов, 69), Песиков (Ужгин, 73), Ланин, Савичев, Делькин (Лескано, 76), Саркисов (Комков, 85).

Предупреждения: Савичев, 16. Комолов, 21. Ставпец, 32. Зуев, 49. Ланин, 51. Сагитов, 56. Филиппов, 56.

Удаление: Зуев, 62.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

5 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Чертаново» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 2:2 (0:0)

Голы: Маркитесов, 57 (0:1). Руденко, 61 (0:2). Бартасевич, 77 (1:2). Сарвели, 90 (2:2).

«Чертаново»: Ломаев, Горшков (Кондаков, 87), Бартасевич, Редькович, Солдатенков, Завезен (Цыпченко, 68), Герчиков (Великородный, 88), Пруцев, Витюгов (Рудковский, 82), Камышев (Канищев, 67), Сарвели.

«Спартак-2»: Акмурзин (Шитов, 90+4), Сазонов, Актисов, Воропаев, Баду, Бакалюк, Литвинов, Маркитесов, Васильев (Володкин, 29), Нимели, Руденко.

Предупреждения: Актисов, 31. Нимели, 32. Пруцев, 35. Литвинов, 38. Сарвели, 62. Герчиков, 86. Редькович, 90+1. Цыпченко, 90+3. Маркитесов, 90+4.

Удаление: Акмурзин, 90+4.

Судья: Амелин (Тула).

5 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».