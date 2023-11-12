«Енисей» разгромил «Шинник»

«Енисей» дома разгромил «Шинник» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:1.

На гол форварда ярославцев Игоря Андреева, хозяева ответили результативными ударами Егора Иванова, Валерия Кичина, Андрея Окладникова и Максима Савельева.

«Енисей» набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» — 22 очка и 11-я строчка.