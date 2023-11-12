Видеотрансляция матча ФНЛ «Енисей» — «Шинник» началась на сайте matchtv.ru в 09.50 мск

«Енисей» на своем поле в городе Красноярск принимает ярославский «Шинник» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча началась на стадионе «Арена Енисей» в 10.00 по московскому времени.

На сайте matchtv.ru идет видеотрансляция матча. Игру Мелбет-Первой лиги также показывают в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за противостоянием «Енисей» — «Шинник» можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» в своем матч-центре ведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния «Енисей» — «Шинник».

«Енисей» с 21 баллом занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

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