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Сегодня, 10:20

«Енисей» — «Шинник»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «Енисей» — «Шинник» началась на сайте matchtv.ru в 09.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Момент матча «Енисей» — «Шинник».
Фото ФК «Енисей», Telegram

«Енисей» на своем поле в городе Красноярск принимает ярославский «Шинник» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча началась на стадионе «Арена Енисей» в 10.00 по московскому времени.

На сайте matchtv.ru идет видеотрансляция матча. Игру Мелбет-Первой лиги также показывают в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за противостоянием «Енисей» — «Шинник» можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» в своем матч-центре ведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния «Енисей» — «Шинник».

«Енисей» с 21 баллом занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Шинник
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«Волгарь» — «Ленинградец»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
8
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
9
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
10
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
11
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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