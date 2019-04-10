"Чертаново" проведет оставшиеся матчи сезона в Спортивном городке "Лужников"

"Чертаново" проведет заключительные матчи сезона в Олимп-ФНЛ в Спортивном городке "Лужники", сообщает официальная группа клуба Вконтакте.

- В субботу 13 апреля в 13.00 мы сыграем с томской "Томью" в Спортивном городке "Лужники" (Москва, улица Лужники, д. 24, стр. 11). Вход - свободный, как и всегда, - говорится в сообщении. - Там же пройдут и оставшиеся домашние встречи текущего сезона: с курским "Авангардом" (24 апреля), московским "Спартаком-2" (4 мая) и "Химками" (19 мая). Время начала данных встреч будет определено позже.