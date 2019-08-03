"Авангард" обыграл "Шинник"

"Авангард" победил "Шинник" в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ - 3:1. В составе победителей забили Артем Федчук, Андрей Батютин и Роман Минаев. В составе проигравших отличился Эльдар Низамутдинов (78).

"Авангард" набрал 7 очков поднялся на 11-е место в турнирной таблице, "Шинник" с 10 очками - на 8-й строчке.

Олимп – ФНЛ

6-й тур

"Шинник" (Ярославль) – "Авангард К" (Курск) – 1:3 (0:1)

Голы: Федчук, 31 (0:1). Батютин, 48 (0:2). Минаев, 66 (0:3). Низамутдинов, 78 (1:3).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Щербаков, Первушин, Эктов, Алейников (Бакаев, 46), Олейников (Визнович, 46), Дроздов (Цховребов, 86), Кожемякин, Зинков, Пухов (Низамутдинов, 46), Самодин (Гонгапшев, 83).

"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин (Лелюкаев, 79), Дашаев, Гоцук, Чиркин, Бреев, Ковалев, Батютин (Машуков, 70), Григорьев (Кубышкин, 62), Минаев (Земсков, 69), Федчук.

Предупреждения: Алейников, 37. Дашаев, 41. Эктов, 69. Федчук, 71. Визнович, 86.

Судья: Куликов (Саранск).

3 августа. Ярославль. Стадион "Шинник".