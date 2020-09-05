Тренер «Торпедо» Евгений Алдонин в беседе с «СЭ» прокомментировал волевую победу над «СКА-Хабаровском» (4:2) в 7-м туре первенства Олимп-ФНЛ.

— У нас возникали моменты, в первом тайме тоже было игровое преимущество. По тому, как матч складывался, было ощущение, что мы можем переломить игру, — заявил Алдонин «СЭ». — Понятно, что был достаточно долгий перелет, непростая подготовка к матчу, спали до игры всего три часа. Поэтому были непростые условия у нас, плюс жара в Хабаровске накладывала свой отпечаток. В целом по тому, как команда готова, с каким желанием играли, было видно, что мы можем добиться в этом матче положительного результата.

Думаю, прошлый матч с «Велесом» тоже можно считать ключевым, какой-то отправной точкой. Мы очень удачно сыграли тогда и по результату, и по качеству. Это был психологический толчок команде, поэтому ехали в Хабаровск в хорошем настроении. Плюс такие матчи закаляют коллектив, как тренеров, так и игроков.

Есть ли у команды характер для борьбы за выход в РПЛ? Мне кажется, лишних слов не надо говорить. Мы будем доказывать игрой и такими матчами свои притязания. Посмотрим, как все сложится, чемпионат сложный и специфический. Бывает, что очень удалены друг от друга команды, матчей очень много. Посмотрим в концовке, где окажемся. (Сергей Федоров)