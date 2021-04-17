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«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Аланией» благодаря голу за 2 минуты до конца встречи

19:29
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«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Торпедо» в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.

В составе хозяев на 18-й минуте отличился Батраз Гурциев. На 88-й минуте встречи футболист «Торпедо» Артем Самсонов забил пенальти и спас свою команду от поражения.

«Алания» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ с 67 очками в 37 матчах. «Торпедо» идет на 5-й строчке с 65 очками в 37 встречах.

Олимп — ФНЛ

37-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Торпедо М» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Гурциев, 18 (1:0). Самсонов, 88 — с пенальти (1:1).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Шавлохов (Багаев, 68), Засеев, Кочиев, Хабалов (Бутаев, 58), Хосонов (Хугаев, 71), Магомедов, Машуков (Хубулов, 83), Гурциев (Д.Кобесов, 67), Гиоргобиани.

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Шоркин, Самсонов, Евдокимов (Козлов, 46), Рязанцев, Дворецков, Кравчук, Магаль (Каплиенко, 46), Нетфуллин (Баланюк, 80), Лебеденко, Калмыков (Кертанов, 60).

Предупреждения: Рязанцев, 1. Самсонов, 79. Бутаев, 80. Хубулов, 85. Кочиев, 90. Баланюк, 90+1. Лебеденко, 90+3. Гиоргобиани, 90+4.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

17 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.

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