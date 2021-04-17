Анастасия Пустовойтова прокомментировала свой дебют в ФНЛ
Судья матча 37-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» Анастасия Пустовойтова прокомментировала свою работу.
— Анастасия, до сегодняшнего дня женщины-арбитры в России никогда не судили матчи на таком высоком уровне. В связи с этим, было ли у вас какое-то волнение?
— Безусловно, дебют всегда несет в себе какую-то ответственность. Да, переживала, волновалась. Думаю, если будет второй матч, то тоже так буду волноваться. Это дело времени. Все в рабочем порядке. Дебют — одним словом.
Пустовойтова стала первой женщиной-арбитром, отработавшим матч на уровне ФНЛ. Встреча закончилась ничьей со счетом 0:0.
(Филипп Нагорный)
Методология
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