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Анастасия Пустовойтова прокомментировала свой дебют в ФНЛ

19:48
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Судья матча 37-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» Анастасия Пустовойтова прокомментировала свою работу.

— Анастасия, до сегодняшнего дня женщины-арбитры в России никогда не судили матчи на таком высоком уровне. В связи с этим, было ли у вас какое-то волнение?

— Безусловно, дебют всегда несет в себе какую-то ответственность. Да, переживала, волновалась. Думаю, если будет второй матч, то тоже так буду волноваться. Это дело времени. Все в рабочем порядке. Дебют — одним словом.

Пустовойтова стала первой женщиной-арбитром, отработавшим матч на уровне ФНЛ. Встреча закончилась ничьей со счетом 0:0.

(Филипп Нагорный)

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