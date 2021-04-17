«Нижний Новгород» обыграл «Чайку»
«Нижний Новгород» в домашнем матче 37-го тура первого дивизиона победил «Чайку» (2:0). В других встречах тура «Нефтехимик» обыграл «Акрон» (3:2) — в составе хозяев хет-трик сделал полузащитник Мераби Уридия, а брянское «Динамо» одолело «Краснодар-2» (2:1).
Олимп — ФНЛ. 37-й тур
«Нижний Новгород» — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:0 (1:0)
Голы: Гащенков, 41 (1:0). Султонов, 90+1 (2:0).
Нереализованный пенальти: Сапета, 26 (мимо).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров (Гогличидзе, 75), Темников, Каккоев, Гоцук, Попов (Султонов, 58), Сапета (Гащенков, 27), Калинский (Сулейманов, 65), Момо, Кавтарадзе (Комолов, 84).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Хозин, Гаджибеков, Пискунов (Карташов, 80), Мигунов, Капленко, Алейников (Бородин, 78), Олейников, Чочиев (Гарновский, 62), Кулишев (Володкин, 27), Морозов (Хохлачев, 63).
Предупреждения: Олейников, 6. Чочиев, 11. Маляров, 13. Момо, 49. Володкин, 51. Гаджибеков, 61. Мигунов, 82.
Удаление: Володкин, 56.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
17 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 5512 зрителей.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Акрон» (Тольятти) — 3:2 (2:0)
Голы: Уридия, 25 (1:0). Уридия, 27 (2:0). Уридия, 49 (3:0). Делькин, 70 (3:1). Садыков, 80 (3:2).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Ширяев, Л.Потапов, Калугин, Ситдиков, Юшин (Семенов, 86), Кленкин, Хубаев (Денисов, 64), Петров, Яковлев (Первушин, 71), Уридия (Котик, 73).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Литвин, Жестоков, Ятченко (Феррейра, 46), Килин (Баланович, 64), Чудин, Бойцов (Садыков, 33), Нихаев, Квеквескири (Эмини, 56), Гогричиани (Гираев, 56), Делькин.
Предупреждения: Бойцов, 32. Хубаев, 44. Баланович, 74.
Судья: Соколов (Воронеж).
17 апреля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
«Динамо» (Брянск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:1 (0:0)
Голы: Рухайя, 56 (1:0). Воротников, 62 (1:1). Дибиргаджиев, 81 (2:1).
Нереализованный пенальти: Дибиргаджиев, 80 (вратарь).
«Динамо» (Брянск): Кузнецов, Сапаев, Васильев, Луппа, Баранов (Агуреев, 85. Дрогунов, 90+3), Рухайя, Пикатов, Мараев, Муромский (Чиркин, 46), Дибиргаджиев, Радченко.
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин, Корнюшин (Пелих, 77), Исаенко, Иванов, Черников, Сперцян, Мацукатов (Кутовой, 63), Григорян (Сергеев, 83), Сабуа (Апеков, 86), Халназаров (Воротников, 56).
Предупреждения: Радченко, 32. Черников, 53. Исаенко, 73. Баранов, 76. Рухайя, 84. Сапаев, 90+1.
Судья: Чебан (Москва).
17 апреля. Брянск. Стадион «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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