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Сегодня, 19:52

Агент Талаев рассказал, что по Кожемякину и Петрову есть предложения из РПЛ

Алина Савинова
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Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, останутся ли его клиенты Олег Кожемякин, Тимофей Шипунов и Илья Петров в «СКА-Хабаровске» на следующий сезон.

«Шипунов точно не останется, он вернется из аренды в «Сочи». По остальным посмотрим, какие будут варианты, предложения. Есть ли по Кожемякину и Петрову предложения? Есть, в том числе из РПЛ. Но мы ждем окончания сезона. Потом посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 31 очко в 25 матчах.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 2 : 1
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 3 : 3
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 1
7.04 14:00
Сокол – Родина
 1 : 1
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 3 : 0
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 1 : 0
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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