Агент Талаев рассказал, что по Кожемякину и Петрову есть предложения из РПЛ

Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, останутся ли его клиенты Олег Кожемякин, Тимофей Шипунов и Илья Петров в «СКА-Хабаровске» на следующий сезон.

«Шипунов точно не останется, он вернется из аренды в «Сочи». По остальным посмотрим, какие будут варианты, предложения. Есть ли по Кожемякину и Петрову предложения? Есть, в том числе из РПЛ. Но мы ждем окончания сезона. Потом посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.