Агент Талаев рассказал, что по Кожемякину и Петрову есть предложения из РПЛ
Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, останутся ли его клиенты Олег Кожемякин, Тимофей Шипунов и Илья Петров в «СКА-Хабаровске» на следующий сезон.
«Шипунов точно не останется, он вернется из аренды в «Сочи». По остальным посмотрим, какие будут варианты, предложения. Есть ли по Кожемякину и Петрову предложения? Есть, в том числе из РПЛ. Но мы ждем окончания сезона. Потом посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.
На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 31 очко в 25 матчах.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|25
|13
|6
|6
|35-21
|45
|
2
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
3
|Динамо Мх
|25
|13
|5
|7
|26-14
|44
|
4
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
5
|Родина
|25
|11
|8
|6
|39-21
|41
|
6
|Алания
|25
|9
|10
|6
|29-30
|37
|
7
|Тюмень
|25
|10
|7
|8
|28-23
|37
|
8
|Нефтехимик
|25
|10
|7
|8
|25-22
|37
|
9
|Енисей
|25
|10
|3
|12
|41-34
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|25
|8
|7
|10
|25-28
|31
|
11
|Торпедо
|25
|8
|7
|10
|21-25
|31
|
12
|Шинник
|25
|8
|7
|10
|29-36
|31
|
13
|КАМАЗ
|25
|7
|9
|9
|23-26
|30
|
14
|Черноморец
|25
|7
|9
|9
|26-29
|30
|
15
|Ленинградец
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|
16
|Сокол
|25
|6
|7
|12
|21-41
|25
|
17
|Кубань
|25
|5
|7
|13
|18-33
|22
|
18
|Волгарь
|25
|4
|10
|11
|20-34
|22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.04
|13:00
|
Тюмень – Шинник
|0 : 2
|6.04
|16:00
|
Акрон – Торпедо
|2 : 1
|6.04
|16:00
|
Ленинградец – Алания
|3 : 3
|6.04
|16:30
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|0 : 1
|7.04
|14:00
|
Сокол – Родина
|1 : 1
|7.04
|16:00
|
Черноморец – Кубань
|3 : 0
|7.04
|19:30
|
Динамо Мх – Енисей
|1 : 0
|8.04
|19:30
|
Химки – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|20
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|12
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|17
|1
|3
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